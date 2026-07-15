Карпин о встрече Мажича с тренерами РПЛ: «Стоит встретиться еще раз, если нововведения будут трактоваться не так, как нам рассказали»

"Этот формат востребован, и он сто процентов нужен. Было бы хорошо, чтобы он продолжался и во время чемпионата. Потому что сейчас есть нововведения — хорошо, что их объяснили. Но стоит встретиться еще раз через какое-то время, если эти нововведения будут трактоваться не так, как нам рассказали сегодня.
Критика судейства в целом идет не от того, что судьи как-то трактуют правила, а от того, что в одной игре какое-то правило трактуется так, а в другой игре — по-другому. Самая главная проблема — в разных трактовках одного и того же эпизода. Эта проблема была и в 90-е, и в 2000-е, и сохраняется сейчас. И самое главное — прийти к общему знаменателю, а для этого такие встречи и нужны", — сказал Карпин.