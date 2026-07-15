Тренер «Спартака» Карседо о новых правилах в РПЛ: «Их слишком много вводится. Это не тот футбол, в который мы играли 20 лет назад. Пытаемся помочь игре, но я не уверен, что это работает&r

Испанский специалист остался недоволен большим количеством изменений, внесенных в правила.
"Очень много разных изменений. Игра у нас в субботу, сейчас вторник. Как нам объяснять футболистам все нюансы? Не уверен, что даже вы [Карасев и Левников] знаете, как управлять всем.
Слишком много правил вводится. Это не тот футбол, в который мы играли 20 лет назад. Пытаемся помочь футболу этими правилами, но я не уверен, что это работает", — сказал Карседо.
18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
Мажич о встрече с тренерами РПЛ: «Два часа обсуждали новые изменения, показал много эпизодов и нарезок. Задавали умные вопросы».