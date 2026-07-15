Скалони против сравнений матча Аргентины и Англии с Фолклендской войной: «Я здесь не для того, чтобы подливать масла в огонь. Мы помним историю, но это всего лишь футбольный матч»

Столкновение между Аргентиной и Великобританией состоялось с 1982 году. По его итогам Фолклендские острова остались за британцами.
"Это всего лишь футбольный матч. Что мы можем сделать с тем, что произошло много лет назад? Тогдашние печальные события стали частью истории. Было бы безумием рассуждать об этом. Я здесь не для того, чтобы подливать масла в огонь.
Мы помним историю, но это футбольный матч. Полуфинал чемпионата мира.
В других частях света случаются разные вещи. Мы критикуем войны. Но я не собираюсь говорить, что матч с Англией будет чем-то большим, чем просто игра.
Естественно, мы помним тех, кто тогда ушел из жизни. Но давайте не будем смешивать понятия — причем тут нынешние английские игроки и вообще поколения? Это футбол. Мы ошибаемся, если смешиваем эти понятия", — сказал Скалони.