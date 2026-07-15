Тикнизян об РПЛ в еврокубках: «Топ-5 или 6 команд готовы к скоростям. Через адаптацию спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях ЛЧ и ЛЕ»

— В прошлом сезоне вы поиграли с «Црвеной Звездой» в еврокубках на уровне квалификации Лиги чемпионов, общего этапа и плей-офф Лиги Европы. Насколько там будет сложно играть российским командам, когда их туда допустят?
— Я скажу так: «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов. У них очень классный подбор футболистов. Мое субъективное мнение: если те звезды, которые есть в «Зените», добавят в игре без мяча и интенсивности, то эта команда вполне может дойти до хорошей стадии в Лиге чемпионов.
Этот чемпионат мира показывает, что футбол — это не только работа с мячом, но и без мяча. Если у «Зенита» с этим будет хорошо, то у него большой потенциал для игры не просто в еврокубках, а конкретно в Лиге чемпионов.
— Когда вы перешли год назад в «Црвену Звезду», вам трудно было привыкать к уровню скоростей и борьбе в чемпионате Сербии и еврокубках по сравнению с той РПЛ, в которой вы играли в последние годы за «Локо»?
— Понятно, что футбол немножко отличается. Наверное, интенсивностью и переходными фазами. Но топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы — проблем с этим не будет, — сказал Тикнизян.