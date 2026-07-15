Талалаев о продлении контракта с «Балтикой»: «Это мое личное дело. Не хочу обсуждать в прессе свои взаимодействия с любыми субъектами права»

В прошлом сезоне калининградцы, вернувшиеся в Мир РПЛ, заняли 6-е место в чемпионате.
— У вас еще год контракта с «Балтикой».
— Остается, да.
— Обсуждение продления контракта уже идет?
— Это мое личное дело, не хочу обсуждать это в прессе. Не хочу обсуждать в прессе свои личные взаимодействия с любыми субъектами права, — сказал Талалаев.
Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в “Спартак” повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы — 6-е. При том что бюджеты несопоставимы».
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