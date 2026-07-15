Масалитин о ЦСКА без побед в межсезонье: «Единственный минус — микроклимат. Поражения опускают крылья»

Армейцы провели летом 6 товарищеских матчей: сыграли вничью с «Шинником» (1:1), тульским «Арсеналом» (1:1), «Оренбургом» (2:2), потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2), а накануне уступили «Локомотиву» (0:1) и «Динамо» (3:4).
"Идет плодотворная подготовка к сезону, мы не знаем степень нагрузки. К тому же не знаем, что в этих играх хотел посмотреть тренер. То есть идет подготовка. Конечно, особенно эти голы и проигрыши ни на что не влияют.
Единственный минус — микроклимат в команде. Естественно, победы окрыляют, а поражения опускают крылья", — сказал экс-форвард ЦСКА.