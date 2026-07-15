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Тренер «Родины» Диас о том, в чем российские игроки превосходят испанских: «Трудолюбие. Русские стараются выполнять любые задачи, испанцы не такие. Я всегда пытался схалявить, когда играл»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о том, в чем российские футболисты превосходят испанских.

Источник: Спортс‘’

48-летний испанский специалист руководит московским клубом с сентября 2025 года.

— Многие отмечают, что в работе с русскими футболистами важно понять их ментальность, душу, если угодно. Вы поняли, что такое русская душа?

— Думаю, да. Когда я только приехал в Россию, погрузился в вашу культуру. Мне было важно понять, как вы мыслите, какую музыку слушаете, как одеваетесь, что вам нравится, а что — нет. Мне кажется, у меня получилось. Между нашим штабом и игроками отличные взаимоотношения. У нас здоровая раздевалка.

Счастлив в России, мне очень нравится эта страна. У меня даже есть футболка вашей сборной, мне подарил ее мой друг Сергей. Русская культура плотно зашла в мою жизнь. Например, когда летом был дома в Испании, очень часто в магазинах или кафешках, я забывался и на автомате говорил «спасибо», вместо «gracias». Это мелочь, но она о многом говорит.

— Качество русского футболиста, которого не хватает испанскому.

— Трудолюбие. Русские футболисты стараются выполнять любые задачи, которые стоят перед ними. Испанцы не такие. Например, я был игроком, который всегда пытался схалявить, пока тренер не видел. Русские же всегда выполняют работу ответственно и дисциплинированно, — сказал Диас.