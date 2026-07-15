Тренер «Родины» Диас о том, в чем российские игроки превосходят испанских: «Трудолюбие. Русские стараются выполнять любые задачи, испанцы не такие. Я всегда пытался схалявить, когда играл»

Счастлив в России, мне очень нравится эта страна. У меня даже есть футболка вашей сборной, мне подарил ее мой друг Сергей. Русская культура плотно зашла в мою жизнь. Например, когда летом был дома в Испании, очень часто в магазинах или кафешках, я забывался и на автомате говорил «спасибо», вместо «gracias». Это мелочь, но она о многом говорит.