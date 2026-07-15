Талалаев о встрече с главами судейского корпуса РФС: «Какие-то вещи понятны, какие-то — нет. В первых турах все равно будут спорные решения»

"Я сторонник того, чтобы понимать правила игры, по которым играешь, поэтому мы очень внимательно относимся к взаимодействию с судьями в нашем клубе. У нас регулярно перед чемпионатом и в паузах чемпионата выступают заслуженные арбитры.
Я записал основные аспекты: какие-то вещи понятны, какие-то — нет. В первых турах эта куча изменений все равно будет давить на игроков в спорных эпизодах, все равно будут спорные решения, может быть, какие-то непонятные действия.
Я солидарен с Карседо, который ранее на встрече сказал, что хотелось бы, чтобы в первых турах арбитры больше в разъяснительном стиле общались с футболистами, а не карали, не наказывали их, что будет приводить к конфликтам.
Мы все делаем одно дело, хотим сделать футбол зрелищнее и интереснее, чтобы зрители, приходящие на стадион, получали удовольствие, и чтобы мяч больше был в игре", — сказал Талалаев.