Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2

Талалаев о встрече с главами судейского корпуса РФС: «Какие-то вещи понятны, какие-то — нет. В первых турах все равно будут спорные решения»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил встречу руководителей судейского корпуса РФС Милорада Мажича и Павла Каманцева с тренерами клубов Мир РПЛ.

"Я сторонник того, чтобы понимать правила игры, по которым играешь, поэтому мы очень внимательно относимся к взаимодействию с судьями в нашем клубе. У нас регулярно перед чемпионатом и в паузах чемпионата выступают заслуженные арбитры.

Я записал основные аспекты: какие-то вещи понятны, какие-то — нет. В первых турах эта куча изменений все равно будет давить на игроков в спорных эпизодах, все равно будут спорные решения, может быть, какие-то непонятные действия.

Я солидарен с Карседо, который ранее на встрече сказал, что хотелось бы, чтобы в первых турах арбитры больше в разъяснительном стиле общались с футболистами, а не карали, не наказывали их, что будет приводить к конфликтам.

Мы все делаем одно дело, хотим сделать футбол зрелищнее и интереснее, чтобы зрители, приходящие на стадион, получали удовольствие, и чтобы мяч больше был в игре", — сказал Талалаев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше