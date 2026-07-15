Тухель об игре против Месси: «Англия найдет способ. Нам нужно быть смелыми и лишить его поддержки»

Думаю, это первый раз, когда моя команда сыграет против него. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается столь разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и, думаю, главное — вся команда разделяет его идеи. Они разделяют идею в том, чтобы его поддерживать и помогать, и они готовы к моментам, когда он включается в игру, чтобы изменить ход матча. Конечно, мы к этому подготовимся.