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Тухель об игре против Месси: «Англия найдет способ. Нам нужно быть смелыми и лишить его поддержки»

Тренер сборной Англии Томас Тухель в преддверии сегодняшнего матча ½ финала ЧМ-2026 с Аргентиной высказался о том, как нейтрализовать форварда соперников Лионеля Месси.

"Прекрасно понимаем, что не сможем останавливать его постоянно и на 100 процентов. Он совсем другой игрок по сравнению с Холандом, но мы сыграли [с Норвегией] по-своему очень хорошо — так, как, пожалуй, и следовало играть против Эрлинга, поэтому мы найдем способ.

Думаю, это первый раз, когда моя команда сыграет против него. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается столь разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и, думаю, главное — вся команда разделяет его идеи. Они разделяют идею в том, чтобы его поддерживать и помогать, и они готовы к моментам, когда он включается в игру, чтобы изменить ход матча. Конечно, мы к этому подготовимся.

Можно ли к этому подготовиться, найти рецепт и сильно сосредоточиться на нем? Нет, но нам нужно быть смелыми, нужно быть смелыми с ним, нужно лишить его поддержки и следить за всеми передвижениями, когда он с мячом", — сказал Тухель.