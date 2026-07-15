«Англичане выиграют у Аргентины 3:1. Ее оборона ходит буквально пешком». Радимов об ½ финала ЧМ-2026

"Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут.
Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1", — сказал экс-хавбек сборной России.
Владислав Радимов предрек победу сборной Англии над Аргентиной в сегодняшнем полуфинале ЧМ-2026.
"Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут.
Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1", — сказал экс-хавбек сборной России.