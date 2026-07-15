Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.50
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2

Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Будем надеяться, что у него получится»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра надеется, что Александр Соболев выиграет бомбардирскую гонку в Альфа-банк РПЛ в сезоне-2026/27.

Источник: Спортс‘’

«У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Поэтому будем надеяться, что у Соболева сейчас получится», — сообщил Оливейра.

В прошлом сезоне Соболев забил 10 мячей в 28 играх и разделил 5-е место в гонке бомбардиров.