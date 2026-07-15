Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Будем надеяться, что у него получится»

«У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Поэтому будем надеяться, что у Соболева сейчас получится», — сообщил Оливейра.
В прошлом сезоне Соболев забил 10 мячей в 28 играх и разделил 5-е место в гонке бомбардиров.
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра надеется, что Александр Соболев выиграет бомбардирскую гонку в Альфа-банк РПЛ в сезоне-2026/27.
«У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Поэтому будем надеяться, что у Соболева сейчас получится», — сообщил Оливейра.
В прошлом сезоне Соболев забил 10 мячей в 28 играх и разделил 5-е место в гонке бомбардиров.