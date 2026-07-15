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Талалаев о Дзюбе: «Балтика» не рассматривает его, у нас есть высокий нападающий — Оффор. Нам нужен игрок другого плана"

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

37-летний форвард остается без клуба. Его последней командой был «Акрон».

"Дзюбу мы не рассматриваем, у нас есть нападающий такого плана, высокий — Оффор.

Так что Дзюбу мы не обсуждали, нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.

Дзюба согласился с мнением, что Талалаев — лучший тренер РПЛ: «Так долго идти с “Балтикой” вверху… Потом их немного понесло — наверное, правильная бравада».

Агент Дзюбы о новом клубе для форварда: «Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее. Артем на такой стадии карьеры, когда может быть весьма избирателен».

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Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
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