Линекер об ½ финала ЧМ: «Кейн и Беллингем могут привести Англию к победе, но у Аргентины есть величайший игрок всех времен»

Конечно, мы должны помнить, что у них есть, наверное, величайший футболист всех времен Месси, но ему 39 лет. Впрочем, его результативность на этом чемпионате мира все еще невероятна. Но, думаю, игроки [сборной Англии] будут достаточно уверены в себе. В последних двух матчах они нашли способ победить, что очень важно. Менталитет и сплоченность команды, думаю, пока действительно впечатляют.