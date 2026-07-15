Линекер об ½ финала ЧМ: «Кейн и Беллингем могут привести Англию к победе, но у Аргентины есть величайший игрок всех времен»

"Думаю, игра будет очень равной. Думаю, шансы примерно 50 на 50. Иногда нужна большая доля удачи, которой у нас, очевидно, не было 40 лет назад [на ЧМ-1986]. Иногда нужна блестящая игра, что мы видели на этом турнире в исполнении таких футболистов, как Кейн или Беллингем, и она, возможно, приведет нас к победе.
Конечно, мы должны помнить, что у них есть, наверное, величайший футболист всех времен Месси, но ему 39 лет. Впрочем, его результативность на этом чемпионате мира все еще невероятна. Но, думаю, игроки [сборной Англии] будут достаточно уверены в себе. В последних двух матчах они нашли способ победить, что очень важно. Менталитет и сплоченность команды, думаю, пока действительно впечатляют.
Не думаю, что они достигли пика в плане стройности игры и тактики. Бывают перепады, но, пожалуй, им пора показать действительно впечатляющую игру", — сказал экс-форвард сборной Англии.