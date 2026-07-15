Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»

Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии ⅛ финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.
"Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу.
Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим.
Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно", — сказала Мельникова.