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Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии ⅛ финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.

"Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу.

Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим.

Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно", — сказала Мельникова.