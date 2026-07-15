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Конте о сборной Аргентины: «Очень сплоченная команда. Скалони собрал преданных Месси людей, которые ставят футболку и свою любовь к Лео выше личных амбиций»

Бывший главный тренер «Наполи», «Интера», «Ювентуса» и других команд Антонио Конте высказался о предстоящем матче сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026.

— Давайте начнем с игры Англии и Аргентины. Что это будет за матч?

— Он очень непредсказуемый, потому что шансы равны. Англия очень сильна, они нашли отличного игрока, привносящего баланс, в лице Андерсона. И когда они хотят играть более агрессивно, Тухель ставит Беллингема глубже и выпускает Эзе или Роджерса на атакующие позиции в полузащите.

Аргентина — сильная команда, у которой самая сильная страсть среди сборных, участвующих в чемпионате мира. И команда Скалони сплоченная: тренер сосредоточился на преданных Месси людях, которые ставят футболку и свою любовь к Лео выше личных амбиций. Команда с замечательной человеческой глубиной. Была создана впечатляющая синергия.

— Вы ожидали от Месси такого убедительного выступления в финальной стадии турнира?

— Он в очередной раз превзошел все ожидания. Он приехал в невероятной форме и демонстрирует свой профессионализм и желание. В свои 39 лет он по-прежнему играет решающую роль.

Лео обладает интеллектуальной способностью всегда занимать правильную позицию, потому что он первым понимает, что происходит, — сказал Конте.