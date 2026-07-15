Конте о сборной Аргентины: «Очень сплоченная команда. Скалони собрал преданных Месси людей, которые ставят футболку и свою любовь к Лео выше личных амбиций»

— Он очень непредсказуемый, потому что шансы равны. Англия очень сильна, они нашли отличного игрока, привносящего баланс, в лице Андерсона. И когда они хотят играть более агрессивно, Тухель ставит Беллингема глубже и выпускает Эзе или Роджерса на атакующие позиции в полузащите.