Райт о матче Англии с Аргентиной: «Нас ждет настоящая война на истощение. Тухель говорил, что это просто игра, но это не так. Я не испытываю никакой любви к Аргентине»

Это команда, которую мы должны победить, и это будет непросто. Нас ждет настоящая война на истощение, и мы должны это понимать. Я слышал, как Томас Тухель говорил, что это всего лишь игра. Это не просто игра, и они поймут, что это не просто игра. Когда они выйдут на поле, все будет гораздо серьезнее.