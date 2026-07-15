Райт о матче Англии с Аргентиной: «Нас ждет настоящая война на истощение. Тухель говорил, что это просто игра, но это не так. Я не испытываю никакой любви к Аргентине»

"На поле будет хаос, на трибунах будет хаос — фанатов не разделяют. Это игра, в которой нам придется проявить большое самообладание.
Со временем я узнавал все больше об этой стране, и я не испытываю к ней никакой любви. Очевидно, что некоторые невероятные вещи совершал Диего Марадона.
Это команда, которую мы должны победить, и это будет непросто. Нас ждет настоящая война на истощение, и мы должны это понимать. Я слышал, как Томас Тухель говорил, что это всего лишь игра. Это не просто игра, и они поймут, что это не просто игра. Когда они выйдут на поле, все будет гораздо серьезнее.
Я знаю, что они устроят весь тот хаос, о котором мы говорили, будь то болельщики, пенальти, судья — мы слышали, что судья может быть лучшим другом Месси или кем-то в этом роде (Месси выиграл все матчи, которые обслуживал Исмаил Эльфат — Спортс«“). Мне все равно, кого они назначат. Они могут делать все, что угодно”, — сказал Райт в эфире ITV.