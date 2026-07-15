Габриэль Батистута: «Месси намного превосходит Марадону по цифрам, но если говорить о харизме, зрелищности, у меня есть сомнения. Лео — бомбардир, Диего больше работал на команду»

— Диего был прекрасным человеком. У него было огромное сердце. Он отдавал все, что у него было, чтобы хорошо было всем — партнерам по команде, сотрудникам клуба, каждому. Мне очень жаль, что все закончилось именно так, потому что он заслуживал гораздо большей помощи. Правда, он иногда попадал в неприятности, под конец уже не всегда понимал, что говорил, но он был хорошим человеком. А потом, он прожил жизнь, которую не проживает никто.