Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атерт
1
:
Клаксвик
1
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.10
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
МЛ Витебск
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.40
П2
6.25
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
3.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.70
П2
5.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.25
X
4.03
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.40
П2
8.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси вышел в финал ЧМ. Оби Микел ответил: «Я не верю в этот бред. Эту фигню придумали фанаты Роналду»

Экс-игроки «Челси» Джо Коул и Джон Оби Микел разошлись во мнениях по поводу позиции ФИФА относительно возможного выхода Лионеля Месси в финал чемпионата мира-2026.

В полуфинале турнира сборная Аргентины с Месси в составе встретится с командой Англии. Матч состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В подкасте The Rest Is Football Коул заявил, что, по его мнению, в ФИФА «подсознательно хотят, чтобы Месси вышел в финал»: «Я не говорю, что ФИФА устраивает какие-то махинации — просто таковы настроения во всем мире: люди хотят, чтобы Аргентина вышла туда, потому что они хотят, чтобы Месси вышел туда».

Оби Микел ответил ему: «Я не верю в этот бред. Всю эту фигню придумали фанаты Роналду. Если бы они выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, они бы встретились с более сильными командами. Аргентина сделала свою работу, выиграла свои матчи и попала на более простых соперников. ФИФА не благоволит Месси. Месси делает свою работу. Он играет, он забивает и бьет рекорды. Если они проведут хорошую игру и обыграют Англию, думаю, у них будут шансы на второй титул подряд».

Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них».