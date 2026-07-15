Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси вышел в финал ЧМ. Оби Микел ответил: «Я не верю в этот бред. Эту фигню придумали фанаты Роналду»

Оби Микел ответил ему: «Я не верю в этот бред. Всю эту фигню придумали фанаты Роналду. Если бы они выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, они бы встретились с более сильными командами. Аргентина сделала свою работу, выиграла свои матчи и попала на более простых соперников. ФИФА не благоволит Месси. Месси делает свою работу. Он играет, он забивает и бьет рекорды. Если они проведут хорошую игру и обыграют Англию, думаю, у них будут шансы на второй титул подряд».