Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси вышел в финал ЧМ. Оби Микел ответил: «Я не верю в этот бред. Эту фигню придумали фанаты Роналду»

В полуфинале турнира сборная Аргентины с Месси в составе встретится с командой Англии. Матч состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
В подкасте The Rest Is Football Коул заявил, что, по его мнению, в ФИФА «подсознательно хотят, чтобы Месси вышел в финал»: «Я не говорю, что ФИФА устраивает какие-то махинации — просто таковы настроения во всем мире: люди хотят, чтобы Аргентина вышла туда, потому что они хотят, чтобы Месси вышел туда».
Оби Микел ответил ему: «Я не верю в этот бред. Всю эту фигню придумали фанаты Роналду. Если бы они выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, они бы встретились с более сильными командами. Аргентина сделала свою работу, выиграла свои матчи и попала на более простых соперников. ФИФА не благоволит Месси. Месси делает свою работу. Он играет, он забивает и бьет рекорды. Если они проведут хорошую игру и обыграют Англию, думаю, у них будут шансы на второй титул подряд».
Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них».