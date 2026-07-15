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«Если убрать Месси, четверть мира не будет следить за футболом — могу понять, почему его не удалили с Алжиром. Кроме партнеров, никто Лионелю не помогает». Экс-арбитр Егоров о мнении, что судьи бла

Бывший арбитр Игорь Егоров не согласился с мнением, что судьи помогают сборной Аргентины на чемпионате мира.

Сегодня Аргентина сыграет с Англией в полуфинале ЧМ-2026. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

"Будем говорить как есть: четверть мирового населения не будет следить за футболом, если убрать из него Месси. Поэтому я могу понять, почему его не удалили за тот эпизод в матче с Алжиром — интерес к матчу резко упал бы. Нельзя терять таких людей.

Месси — один из самых лояльных и уважающих соперников футболистов. Но у судей не должно быть двойных стандартов. Решение нужно принимать по правилам.

Что касается жалоб Швейцарии и Египта — какой в них смысл? Их же не вернули на поле, результат останется. Аргентина играет в полуфинале, может стать чемпионом. Кто помогает Месси забивать? Кроме его партнеров — никто. Все остальное — разговоры", — сказал Егоров.

«Турнир сфальсифицирован», «Все ради денег и Месси». Египет обвиняет ФИФА в вылете от Аргентины.

Смотрите прямую трансляцию матча Англия — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».