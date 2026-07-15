«Если убрать Месси, четверть мира не будет следить за футболом — могу понять, почему его не удалили с Алжиром. Кроме партнеров, никто Лионелю не помогает». Экс-арбитр Егоров о мнении, что судьи бла

"Будем говорить как есть: четверть мирового населения не будет следить за футболом, если убрать из него Месси. Поэтому я могу понять, почему его не удалили за тот эпизод в матче с Алжиром — интерес к матчу резко упал бы. Нельзя терять таких людей.