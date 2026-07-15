Габриэль Агбонлахор: «Месси уже не тот игрок, каким был раньше. Он все еще топ-игрок, лучший в истории, но больше не может обыгрывать троих или четверых»

Сборные Англии и Аргентины играют в полуфинале ЧМ-2026. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
— Послушайте, он уже не тот игрок, каким был раньше. Он больше не будет тем Месси, который обыгрывал двоих, троих, четверых игроков. Могут ли у него быть еще яркие моменты? Да. Он проявил себя в матче с Египтом, когда команда нуждалаись в нем, он забил, отдал голевую передачу на Ромеро, но, как сказал тренер [Томас Тухель], нужно лишить его поддержки. Когда он получает мяч, нужно оказаться рядом и попытаться прессинговать. Это все, что можно сделать.
— Как, по-вашему, он отнесется к этому матчу, учитывая, что он никогда не играл против Англии? Сыграет ли он в «режиме Бога» против англичан?
— Не думаю, что он беспокоится об этом, если честно. Думаю, для него это просто очередная игра. Он знает, насколько он хорош. Он лучший из всех, кто когда-либо играл. Он бог. Давайте будем честны. Даже когда его команда играет не очень хорошо, он делает шаг вперед, смещается на правый фланг. Он будет получать мяч от полузащитников. Нужно просто быть начеку, если у него есть время для игры с мячом, когда бы это ни случилось, у него есть небольшое преимущество.
Он по-прежнему топ-игрок. Но он уже не тот Месси, который получит мяч и обыграет трех-четырех игроков, как раньше, — сказал Агбонлахор.
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