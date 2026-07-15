Габриэль Агбонлахор: «Месси уже не тот игрок, каким был раньше. Он все еще топ-игрок, лучший в истории, но больше не может обыгрывать троих или четверых»

— Не думаю, что он беспокоится об этом, если честно. Думаю, для него это просто очередная игра. Он знает, насколько он хорош. Он лучший из всех, кто когда-либо играл. Он бог. Давайте будем честны. Даже когда его команда играет не очень хорошо, он делает шаг вперед, смещается на правый фланг. Он будет получать мяч от полузащитников. Нужно просто быть начеку, если у него есть время для игры с мячом, когда бы это ни случилось, у него есть небольшое преимущество.