У Англии и Аргентины 0 ударов в створ в 1-м тайме полуфинала ЧМ. Суммарный xG составил 0,08 — самый низкий показатель в истории

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
У англичан была одна попытка удара по воротам, у аргентинцев — две. Сборная Аргентины владела мячом 57% времени.
Главный арбитр встречи Исмаил Эльфат показал 2 желтых карточки: по одной футболистам каждой из команд. При этом аргентинцы нарушили правила 12 раз, англичане — 7.
Кроме того, обе команды продемонстрировали крайне низкую атакующую активность: их суммарный показатель ожидаемых голов (xG) за первые 45 минут составил 0,08.
По данным Opta, это худший результат в истории первых таймов матчей плей-офф чемпионата мира с момента сбора статистики с 1966 года.