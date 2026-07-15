Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
1
:
Аргентина
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.71
П2
13.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Эгнатия
4
:
Петрокуб
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.25
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Сутьеска
0
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
31.00
X
5.60
П2
1.18
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атерт
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
1
:
МЛ Витебск
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

У Англии и Аргентины 0 ударов в створ в 1-м тайме полуфинала ЧМ. Суммарный xG составил 0,08 — самый низкий показатель в истории

Сборные Англии и Аргентины (0:0, перерыв) ни разу не пробили в створ ворот за первые 45 минут встречи в полуфинале чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

У англичан была одна попытка удара по воротам, у аргентинцев — две. Сборная Аргентины владела мячом 57% времени.

Главный арбитр встречи Исмаил Эльфат показал 2 желтых карточки: по одной футболистам каждой из команд. При этом аргентинцы нарушили правила 12 раз, англичане — 7.

Кроме того, обе команды продемонстрировали крайне низкую атакующую активность: их суммарный показатель ожидаемых голов (xG) за первые 45 минут составил 0,08.

По данным Opta, это худший результат в истории первых таймов матчей плей-офф чемпионата мира с момента сбора статистики с 1966 года.