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«Англия уже видела “руку Бога”. Теперь увидит и “левую ногу Бога”. Ибрагимович о полуфинале ЧМ

Златан Ибрагимович в шутку сравнил Лионеля Месси с богом, говоря о матче Англии против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Встреча команд проходит в Атланте (0:0, второй тайм).

Перед матчем экс-форвард сборной Швеции поделился ожиданиями от игры в эфире Fox Sports.

«Англия уже видела “руку Бога”. Теперь они увидят “левую ногу Бога”, — сказал Ибрагимович.

В 1986 году Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Диего Марадона сделал дубль, забив первый из голов рукой. После матча аргентинец заявил, что гол отчасти был забит «рукой Бога».

Смотрите прямую трансляцию матча Англия — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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