Экс-вратарь Англии Робинсон о полуфинале: «Арбитра запугивают игроки Аргентины. Это одно из худших судейств на ЧМ»

"Судью запугивают игроки Аргентины. Как только был совершен фол, все они подбежали к нему, будто за всю игру не было ничего подобного. Возможно, это и желтая карточка, но с учетом того уровня борьбы, который судья позволял на протяжении всей игры, это далеко не самое грубое нарушение.