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Экс-вратарь Англии Робинсон о полуфинале: «Арбитра запугивают игроки Аргентины. Это одно из худших судейств на ЧМ»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал работу главного арбитра Исмаила Эльфата на матче Англии и Аргентины (1:0, второй тайм) в полуфинале чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

"Судью запугивают игроки Аргентины. Как только был совершен фол, все они подбежали к нему, будто за всю игру не было ничего подобного. Возможно, это и желтая карточка, но с учетом того уровня борьбы, который судья позволял на протяжении всей игры, это далеко не самое грубое нарушение.

Это одно из худших судейств, которое я видел на этом чемпионате мира. Арбитр с самого начала не смог взять игру под контроль. Он позволял [игрокам] слишком многое, и оба тренера тоже недовольны.

Англии пришлось терпеть, потому что игра была жесткой. Временами игроков просто «выбивают» с поля. У соперника был четкий план. Настоящего игрового ритма в первом тайме не было", — сказал Робинсон.

Смотрите прямую трансляцию матча Англия — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».