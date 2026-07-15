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Дюгарри о Дешаме и сборной Франции: «Ты выиграл один турнир из шести, это огромное разочарование, а мы этим довольствовались. Команда блистает только благодаря индивидуальным качествам»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с жесткой критикой в адрес национальной команды после вылета от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

"Это не поражение, это не просто вылет — это унижение. Мы знали, что можем проиграть Испании, в этом нет ничего страшного, но не таким же образом. Я чувствую себя обманутым, обворованным, одураченным, выставленным дураком…

Я до сих пор помню заявления разных людей — игроков, Дешама… А в итоге мы получили катастрофический матч во всех аспектах, без единого созданного момента. Этот матч напомнил мне 80 минут, которые мы провели против Аргентины в 2022 году. Нам говорят, что мы якобы лучшие и сильнейшие, а потом ты снова видишь такую игру. И на этот раз у тебя вообще нет никакой реакции", — заявил Дюгарри.

Также чемпион мира 1998 года подвел итоги 14-летнего периода Дидье Дешама в качестве главного тренера сборной Франции.

«Уже 14 лет эта сборная Франции блистает благодаря индивидуальным качествам игроков, а ее командная игра не так хороша. Мы ничего не выигрываем! Ты выиграл один турнир из шести. Все это было лишь иллюзией. Это огромное разочарование, а мы этим довольствовались. Я очень зол», — сказал Дюгарри.