Дюгарри о Дешаме и сборной Франции: «Ты выиграл один турнир из шести, это огромное разочарование, а мы этим довольствовались. Команда блистает только благодаря индивидуальным качествам»

Я до сих пор помню заявления разных людей — игроков, Дешама… А в итоге мы получили катастрофический матч во всех аспектах, без единого созданного момента. Этот матч напомнил мне 80 минут, которые мы провели против Аргентины в 2022 году. Нам говорят, что мы якобы лучшие и сильнейшие, а потом ты снова видишь такую игру. И на этот раз у тебя вообще нет никакой реакции", — заявил Дюгарри.