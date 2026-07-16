Аргентина сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026. Обладатель Кубка Америки встретится с чемпионом Европы впервые в истории

Команда Лионеля Скалони одержала победу со счетом 2:1, уступая в счете до 85-й минуты.
В финале турнира Аргентина встретится с Испанией, обыгравшей в ½ финала Францию (2:0).
Финальный матч чемпионата мира пройдет в воскресенье , 19 июля.
Таким образом титул чемпиона мира разыграют обладатель Кубка Америки и чемпион Европы — это первый случай в истории. Аргентина и Испания должны были сыграть в матче за Финалиссиму, но игру отменили из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
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