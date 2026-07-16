Аргентина сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026. Обладатель Кубка Америки встретится с чемпионом Европы впервые в истории

Таким образом титул чемпиона мира разыграют обладатель Кубка Америки и чемпион Европы — это первый случай в истории. Аргентина и Испания должны были сыграть в матче за Финалиссиму, но игру отменили из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.