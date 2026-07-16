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Аргентина вышла в 7-й финал ЧМ и догнала Бразилию. У Германии — 8

Сборная Аргентины обыграла Англию (2:1) в ½ финала чемпионата мира и сыграет с Испанией в финале.

Источник: Спортс‘’

Таким образом, аргентинская команда в 7-й раз в своей истории добралась до решающей стадии на ЧМ и сравнялась по этому показателю со сборной Бразилии.

Аргентинцы выходили в финал в 1930-м, 1978-м, 1986-м, 1990-м, 2014-м, 2022-м и 2026-м. В 1978-м, 1986-м и 2022-м Аргентина становилась победителем.

Бразильцы добирались до финала в 1950-м, 1958-м, 1962-м, 1970-м, 1994-м, 1998-м и 2002-м (5 титулов).

Только сборная Германии чаще выходила в финал ЧМ — 8 раз (4 титула).

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