Месси с двумя ассистами — лучший игрок матча Англии и Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Это 5-я награда на турнире для 39-летнего Лео по версии ФИФА

Аргентинский нападающий отдал две результативные передачи — на 85-й и 92-й минутах.
Для 39-летнего Месси это пятая награда лучшему игроку матча за турнир.
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Хейтер Месси IShowSpeed разрыдался после камбэка Аргентины.
Лионель Месси признан лучшим игроком матча Англия — Аргентина (1:2) в ½ финала ЧМ-2026 по версии ФИФА.
Аргентинский нападающий отдал две результативные передачи — на 85-й и 92-й минутах.
Для 39-летнего Месси это пятая награда лучшему игроку матча за турнир.
***
Хейтер Месси IShowSpeed разрыдался после камбэка Аргентины.