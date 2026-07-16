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Месси с двумя ассистами — лучший игрок матча Англии и Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Это 5-я награда на турнире для 39-летнего Лео по версии ФИФА

Лионель Месси признан лучшим игроком матча Англия — Аргентина (1:2) в ½ финала ЧМ-2026 по версии ФИФА.

Аргентинский нападающий отдал две результативные передачи — на 85-й и 92-й минутах.

Для 39-летнего Месси это пятая награда лучшему игроку матча за турнир.

***

Хейтер Месси IShowSpeed разрыдался после камбэка Аргентины.