Беллингем ударил Барко ладонью по голове после поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ

Аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.
После матча Беллингем подошел сзади к Барко, праздновавшему победу вместе с партнерами, и ударил соперника ладонью по затылку.
Изображение: кадр из трансляции.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ударил защитника сборной Аргентины Валентина Барко после финального свиста матча ½ финала ЧМ-2026.
Аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.
После матча Беллингем подошел сзади к Барко, праздновавшему победу вместе с партнерами, и ударил соперника ладонью по затылку.
Изображение: кадр из трансляции.