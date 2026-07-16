Хабиб — о победе Аргентины над Англией: «Отвечаю, просто духом взяли аргентинцы»

"Отвечаю, просто духом взяли аргентинцы. Может, я что-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону и так рано? Ну поиграйте вы дальше в футбол. Просто сели и ждали пока им забьют два гола.
Короче нас ждет фантастический финал Аргентина — Испания. Я даже не знаю, кто тут фаворит. Этот чемпионат мира выдался просто фантастическим. Поздравляю фанатов Аргентины — это ваш вечер", — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Аргентина победила Англию со счетом 2:1. В финале аргентинцы сыграют с Испанией, матч пройдет 19 июля.
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