У Аргентины 2 победы в экстра-таймах и 2 камбэка с голами после 80-й минуты в плей-офф ЧМ. У Испании 4 победы в формате 90 минут

На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, на 92-й — Лаутаро Мартинес забил победный мяч.
Таким образом, в плей-офф на этом турнире аргентинцы во второй раз отыгрались, совершив камбэк в концовке встречи.
Ранее в матче с Египтом (3:2) Аргентина победила, сравняв счет на 83-й минуте и забив победный на 92-й.
Еще две встречи команда тренера Лионеля Скалони довела до экстра-таймов: с Кабо-Верде (3:2) и Швейцарией (3:1).
У сборной Испании, которой Аргентина будет противостоять в финале, в плей-офф четыре победы в формате 90 минут.
Команад Луиса де ла Фуэнте обыграли Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (3:0).