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Игроки Аргентины с баннером «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» отпраздновали победу над Англией в полуфинале ЧМ

Игроки сборной Аргентины отпраздновали победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026 с баннером про Фолклендские острова.

Источник: Спортс‘’

Аргентина выиграла со счетом 2:1, забив оба гола после 85-й минуты, и вышла в финал турнира, где сыграет против Испании.

После финального свистка футболисты аргентинской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Принесенный на стадион фанатами плакат забрал защитник Лисандро Мартинес, а Джованни Ло Чельсо развернул его возле штрафной перед трибуной с аргентинскими болельщиками.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill.