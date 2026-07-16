Игроки Аргентины с баннером «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» отпраздновали победу над Англией в полуфинале ЧМ

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.