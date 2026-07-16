Кейн о поражении Англии в полуфинале ЧМ: «Мы отдали все до последней капли крови, пота и слез. Но этого оказалось недостаточно»

"Мне невероятно тяжело за ребят, за всю команду, тренерский штаб и болельщиков. Мы провели хороший матч на протяжении большей части встречи. Но после того, как мы повели в счете 1:0, кажется, мы попытались просто удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно.
Поэтому сейчас такое разочарование. Мы так много работали, чтобы оказаться здесь, а ребята отдали абсолютно все — каждый рывок, каждую каплю крови, пота и слез. И когда в итоге не хватает совсем чуть-чуть, это особенно больно.
Нам стало сложно создавать давление на мяч. Особенно в первом тайме и в начале второй половины встречи мы хорошо прессинговали, оказывали серьезное давление высоко на поле, благодаря чему выигрывали мячи и лучше контролировали игру. После нашего гола — не знаю, возможно, соперник стал больше идти вперед или нам просто не удалось справиться с ними один в один.
Но после этого началась одна волна атак за другой. Ребята бросались под удары, делали все возможные блоки, но в итоге этого оказалось недостаточно.
Ребята всегда готовы к любому моменту матча. Когда мы вышли вперед, установка была продолжать играть и попытаться забить еще один гол. Но после того, как они забили два мяча, нам нужно было найти способ вернуться в игру, однако мы так и не смогли вновь поймать нужный ритм и переломить ход встречи", — сказал Кейн.