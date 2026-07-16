Кейн о поражении Англии в полуфинале ЧМ: «Мы отдали все до последней капли крови, пота и слез. Но этого оказалось недостаточно»

Нам стало сложно создавать давление на мяч. Особенно в первом тайме и в начале второй половины встречи мы хорошо прессинговали, оказывали серьезное давление высоко на поле, благодаря чему выигрывали мячи и лучше контролировали игру. После нашего гола — не знаю, возможно, соперник стал больше идти вперед или нам просто не удалось справиться с ними один в один.