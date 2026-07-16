Касильяс о победе Аргентины: «Англия забила гол и ушла в оборону. Трусливая тактика. Случилось то, что и должно было»

"Англия забивала гол и ушла в оборону. Трусливая тактика.
[Англичане] не выходят из своей штрафной и позволяют Аргентине наращивать давление. Случилось то, что и должно было случиться", — написал Касильяс.
Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о поражении сборной Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира.
"Англия забивала гол и ушла в оборону. Трусливая тактика.
[Англичане] не выходят из своей штрафной и позволяют Аргентине наращивать давление. Случилось то, что и должно было случиться", — написал Касильяс.