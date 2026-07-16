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Тухель про 1:2 с Аргентиной: «Англия стала слишком пассивной после забитого гола, не смогла завладеть мячом и упустила множество моментов. Проблема была не в схеме, но ответственность на тренере»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира пассивностью команды после забитого гола.

Источник: Спортс‘’

Англия уступила со счетом 1:2, ведя в счете до 85-й минуты.

"Мы разочарованы, мы были очень близки к победе, но стали слишком пассивными после того, как забили, и упустили множество моментов. Мы не смогли завладеть мячом, а потом у нас было много неточных передач, ударов и нереализованных моментов. Мы были близки, но не смогли удержать планку после забитого гола.

В последних матчах я тоже делал замены в атаке, мы просто пытались помочь игрокам. Мы упустили [момент] и решили перестроиться на схему с пятью защитниками, потому что свобоного пространства было слишком много. Они выигрывали каждый верховой мяч, все время делали длинные передачи, поэтому мы стали играть в пять защитников, чтобы уменьшить свободное пространство и быть сильнее в верховой борьбе. После забитого гола, без каких-либо замен, мы упустили слишком много моментов, поэтому мы пытались усилиться.

Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то пойдет не так, легко сказать, что [план] был неправильным. Мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут. Мы придерживались схемы 4−4−2, но становились все более и более пассивными. Мы не смогли выиграть ни одного мяча, не могли удержать мяч, так что я думаю, что проблема была не в схеме, мы ничего не меняли. Но игра полностью изменилась. Это не проблема, я могу понять эти обсуждения ведутся, и после игры появляются миллионы тренеров, которые знают лучше", — сказал Тухель.