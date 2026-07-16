Тухель про 1:2 с Аргентиной: «Англия стала слишком пассивной после забитого гола, не смогла завладеть мячом и упустила множество моментов. Проблема была не в схеме, но ответственность на тренере»

Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то пойдет не так, легко сказать, что [план] был неправильным. Мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут. Мы придерживались схемы 4−4−2, но становились все более и более пассивными. Мы не смогли выиграть ни одного мяча, не могли удержать мяч, так что я думаю, что проблема была не в схеме, мы ничего не меняли. Но игра полностью изменилась. Это не проблема, я могу понять эти обсуждения ведутся, и после игры появляются миллионы тренеров, которые знают лучше", — сказал Тухель.