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Саттон о поражении Англии и Тухеле: «Тренерская катастрофа. Это была огромная возможность победить среднюю Аргентину и выйти в финал»

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон раскритиковал подготовку и решения главного тренера английской сборной Томаса Тухеля в матче против Аргентины (2:1) в полуфинале чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

"Это была настоящая тренерская катастрофа со стороны Томаса Тухеля. Англия вышла вперед в счете, а затем фактически сама отдала инициативу Аргентине. Команда села слишком глубоко в оборону, на поле появился еще один защитник. Футбол — игра простая: нужно отодвигать игру от своих ворот.

Невозможно рассчитывать, что ты сможешь обороняться 30 минут подряд против соперника с таким подбором игроков, как у Аргентины. На мой взгляд, вся ответственность лежит на тренере. Именно он принимал решения. Именно он сделал эти замены. Он сыграл слишком осторожно.

Поэтому у меня возникает вопрос: как можно доверять Томасу Тухелю вести эту сборную дальше? Мне все равно, что скажут другие, но Англии во многом повезло с сеткой турнира, и за весь чемпионат она не провела ни одного по-настоящему качественного 90-минутного матча.

Полуфинал чемпионата мира — это огромная возможность выйти в финал, особенно против довольно средней сборной Аргентины. Да, в последние 30 минут аргентинцы уже совсем не выглядели средней командой, но, на мой взгляд, Англия сама помогла им раскрыться. Для меня это была настоящая тренерская катастрофа", — сказал Саттон.