Саттон о поражении Англии и Тухеле: «Тренерская катастрофа. Это была огромная возможность победить среднюю Аргентину и выйти в финал»

Полуфинал чемпионата мира — это огромная возможность выйти в финал, особенно против довольно средней сборной Аргентины. Да, в последние 30 минут аргентинцы уже совсем не выглядели средней командой, но, на мой взгляд, Англия сама помогла им раскрыться. Для меня это была настоящая тренерская катастрофа", — сказал Саттон.