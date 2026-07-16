Месси встал на колени в центральном круге и потряс кулаками сразу после финального свистка в матче с Англией. Аргентина вышла во второй подряд финал ЧМ

В полуфинале аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1, дважды забив в концовке встречи. Голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, обе голевые передачи отдал Месси.
После финального свистка Месси упал на колени в центральном круге поля, сжал кулаки и тряс ими, опустив голову. После этого форвард сборной Аргентины поднял глаза в небо и улыбнулся.
В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией, матч пройдет 19 июля. Аргентинская команда сыграет в финальном матче на втором турнире подряд — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Францию по пенальти.
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Buda Mendes.