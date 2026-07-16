Эмилиано о выходе Аргентины в финал: «У нас уже есть опыт, как отыгрываться. Англия села в оборону, и это дало нам преимущество. Перевод Месси на фланг стал ключевым моментом»

Мы хорошо двигали мяч. Они вышли вперед после одной подачи в штрафную, хотя там находился всего один их игрок, и сумели забить. Но у нас уже есть опыт того, как отыгрываться после неудачного начала. Затем они стали обороняться немного глубже, и это дало нам определенное преимущество между линиями. Перевод Месси на фланг стал для нас ключевым моментом".