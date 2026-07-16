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Эмилиано о выходе Аргентины в финал: «У нас уже есть опыт, как отыгрываться. Англия села в оборону, и это дало нам преимущество. Перевод Месси на фланг стал ключевым моментом»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о победе над Англией (2:1) и выходе в финал ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Это было безумие. Думаю, в первом тайме мы играли действительно хорошо. Мы доминировали. Мы знаем, насколько они сильны при стандартных положениях и насколько сильны физически. Я провел в Англии 16 лет, поэтому очень хорошо знаю эту команду.

Мы хорошо двигали мяч. Они вышли вперед после одной подачи в штрафную, хотя там находился всего один их игрок, и сумели забить. Но у нас уже есть опыт того, как отыгрываться после неудачного начала. Затем они стали обороняться немного глубже, и это дало нам определенное преимущество между линиями. Перевод Месси на фланг стал для нас ключевым моментом".

О том, почувствовал ли он перелом в игре после гола Англии.

«Да, почувствовал. Мы видели, что они все больше и больше отходили назад вместо того, чтобы продолжать атаковать. Иногда, даже ведя в счете, нужно продолжать идти вперед. Нельзя менять игровой план. Думаю, именно это они и сделали — сели глубже и выпустили дополнительных защитников».

О финале против Испании.

«Это нечто особенное — иметь шанс выиграть этот турнир. Это важно для моей страны, моей семьи и моих партнеров по команде. То, что мы второй чемпионат мира подряд выходим в финал, означает, что все, что мы делали, было правильным. Я невероятно горжусь всеми, особенно своей семьей», — сказал Мартинес.