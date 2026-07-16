Лаутаро расплакался на интервью после выхода Аргентины в финал ЧМ: «С тех пор как отец купил мне первые бутсы, я мечтал забить этот гол. Я сказал Медине, что выйду на поле и выиграю этот матч»

Я мечтал об этом, клянусь. Я сказал Алексису (Мак Аллистеру), что забью, а Факу (Медине) — что выйду на поле и выиграю этот матч. Эта команда вновь показывает, из чего она сделана. Они прессинговали 60 минут, а потом у них закончились силы. Когда они открыли счет, то отошли назад, и нам стало проще контролировать мяч. Мы забили свои голы и снова вышли в финал чемпионата мира", — сказал Лаутаро.