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Лаутаро расплакался на интервью после выхода Аргентины в финал ЧМ: «С тех пор как отец купил мне первые бутсы, я мечтал забить этот гол. Я сказал Медине, что выйду на поле и выиграю этот матч»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, забивший победный гол в полуфинале ЧМ-2026 с Англией (2:1), дал эмоциональное интервью после матча.

Источник: Спортс‘’

"Не знаю, правда… Это невероятно… С тех пор как отец купил мне первые бутсы, я мечтал забить именно этот гол.

Этот гол — для моей мамы, которая с того дня, как я уехал в «Расинг», ни разу не переставала застилать мою кровать. И это для меня значит гораздо больше, чем любой гол или даже выход в финал.

У меня двое детей, и с их появлением моя жизнь полностью изменилась. Я стал спокойнее. Теперь я наслаждаюсь всем этим. Сегодня я уже взрослый мужчина и просто радуюсь жизни.

Я мечтал об этом, клянусь. Я сказал Алексису (Мак Аллистеру), что забью, а Факу (Медине) — что выйду на поле и выиграю этот матч. Эта команда вновь показывает, из чего она сделана. Они прессинговали 60 минут, а потом у них закончились силы. Когда они открыли счет, то отошли назад, и нам стало проще контролировать мяч. Мы забили свои голы и снова вышли в финал чемпионата мира", — сказал Лаутаро.