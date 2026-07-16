Скалони про 2:1 с Англией в полуфинале ЧМ: «Мы думали, что матч с Египтом был лучшим, но эта игра его превзошла. Аргентина не сдавалась до конца и победила заслуженно»

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина одержала победу со счетом 2:1, забив на 85-й и 92-й минутах.
"Я благодарен игрокам. Без них это было бы невозможно. Особенно хочу упомянуть тех, кто не играет и поддерживает нас со стороны.
У нас потрясающая команда. Те, кто сегодня вышел со скамейки запасных, сыграли важную роль. В футболе, как и в жизни, нужно выкладываться до конца. Эта команда играет лучше, когда испытывает трудности.
Если бы мяч не попал в ворота, мы бы проиграли 0:1 с семью голевыми моментами. Мы не сдавались до конца. Мы думали, что матч с Египтом был лучшим, но эта игра его превзошла. Игроки не ощущают груз ответственности. Мы успешны не потому что мы побеждаем. Важнее всего то, как мы справляемся с различными ситуациями.
Я бы хотел, чтобы люди думали обо мне хорошо, но, честно говоря, меня это не волнует. Моя мотивация не в этом. Мне важно, что игроки хорошо показывают себя на поле, и что всегда есть завтрашний день.
Думаю, мы победили справедливо. Мы готовы к тому, что ждет нас впереди", — сказал Скалони.