Скалони про 2:1 с Англией в полуфинале ЧМ: «Мы думали, что матч с Египтом был лучшим, но эта игра его превзошла. Аргентина не сдавалась до конца и победила заслуженно»

Если бы мяч не попал в ворота, мы бы проиграли 0:1 с семью голевыми моментами. Мы не сдавались до конца. Мы думали, что матч с Египтом был лучшим, но эта игра его превзошла. Игроки не ощущают груз ответственности. Мы успешны не потому что мы побеждаем. Важнее всего то, как мы справляемся с различными ситуациями.