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Тухель после 1:2 с Аргентиной: «Англия провела, возможно, лучший матч с учетом обстоятельств, была очень близка к победе. Сейчас я ни о чем не жалею»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не испытывает сожаления по поводу выступления команды на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Англичане уступили Аргентине в полуфинале турнира со счетом 1:2, пропустив дважды в конце второго тайма.

"Вы можете обсудить это с миллионом тренеров, но решения принимаю я. Я анализировал матч и действовал определенным образом, так что ответственность лежит на мне.

В данный момент я ни о чем не жалею. Команда отдала все силы, мы были очень, очень близки к победе. Мы заслуживали победить со счетом 1:0. Мы провели один из наших лучших матчей, возможно, лучший в сложившихся обстоятельствах. Команда была на высоте, мы не смогли пройти дальше, но сожалений нет.

Думаю, мы видели настрой на протяжении всего матча и сильную команду. Мы играли против сильных команд в группе, преодолевали большие расстояния, играли на большой высоте, оставались вдесятером, играли в жару и преодолели все препятствия.

Сегодня мы были очень близки к победе. Сейчас не время анализировать весь турнир, мы просто проиграли решающий матч", — сказал Тухель.