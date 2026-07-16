Тухель после 1:2 с Аргентиной: «Англия провела, возможно, лучший матч с учетом обстоятельств, была очень близка к победе. Сейчас я ни о чем не жалею»

В данный момент я ни о чем не жалею. Команда отдала все силы, мы были очень, очень близки к победе. Мы заслуживали победить со счетом 1:0. Мы провели один из наших лучших матчей, возможно, лучший в сложившихся обстоятельствах. Команда была на высоте, мы не смогли пройти дальше, но сожалений нет.