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Лионель Месси: «Сыграть в трех финалах ЧМ удавалось немногим. Никто из нас не хотел проигрывать Англии, слава Богу, Аргентине удалось выбить их из турнира и выйти в еще один финал»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Англией (2:1) и выходе в финал ЧМ-2026.

"Каждый финал особенный. Это финал чемпионата мира, и каждый из них по-своему уникален. Снова переживать такие эмоции — невероятно. Думаю, то, чего добилась эта команда, — настоящее безумие: два финала чемпионата мира подряд.

Что касается меня лично, сыграть в трех финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, как складывался этот турнир, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи.

Хотя мы и говорили перед матчем, что это всего лишь игра, во время исполнения гимна мы начали испытывать совсем другие, особенные чувства. При этом мы не забывали, что это все же футбольный матч. Никто из нас не хотел проигрывать, и народ Аргентины тоже очень хотел этой победы — никто не хотел уступить Англии. Мы воспринимали эту встречу именно так.

Слава Богу, нам удалось добиться своего, выбить их из турнира и выйти еще в один финал чемпионата мира. Это был очень счастливый день для всех аргентинцев", — сказал Месси.