Лионель Месси: «Сыграть в трех финалах ЧМ удавалось немногим. Никто из нас не хотел проигрывать Англии, слава Богу, Аргентине удалось выбить их из турнира и выйти в еще один финал»

Хотя мы и говорили перед матчем, что это всего лишь игра, во время исполнения гимна мы начали испытывать совсем другие, особенные чувства. При этом мы не забывали, что это все же футбольный матч. Никто из нас не хотел проигрывать, и народ Аргентины тоже очень хотел этой победы — никто не хотел уступить Англии. Мы воспринимали эту встречу именно так.