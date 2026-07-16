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Игроки Аргентины вновь пели песню про Фолклендские острова, Марадону и Месси в раздевалке, празднуя победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором игроки празднуют победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

Источник: Спортс‘’

В ролике футболисты прыгали, танцевали и вновь исполняли песню, которую пели после матча с Египтом (3:2) в ⅛ финала. В песне упоминаются Фолклендские острова, которые являются спорной территорией между Аргентиной и Англией, и дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994, который, как и нынешний турнир, проходил в США.

"Я хочу увидеть четвертую звезду. Пусть она сияет на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти.

За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов — Спортс«“). За Диего. За последний чемпионат мира Лео. Аргентина, мы хотим увидеть тебя чемпионом во второй раз подряд”, — говорится в песне.

Помимо этого, футболисты вновь исполнили адресованную англичанам кричалку «Минута молчания…», затем вся команда пела «Vamos, Argentina, sabés que yo te quiero» («Вперед, Аргентина, ты знаешь, как я тебя люблю»).

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