Месси — 6-й игрок с 3 финалами ЧМ. Только Кафу сыграл во всех трех, Пеле, Роналдо, Маттеус и Литтбарски пропустили по одному матчу

39-летний форвард «Интер Майами» отдал две голевые передачи в конце полуфинального матча ЧМ-2026 с Англией и помог аргентинцам одержать волевую победу (2:1). 19 июля им предстоит матч за трофей против Испании.
Месси может повторить достижение бывшего защитника сборной Бразилии Кафу, который сыграл в трех подряд финалах ЧМ — в 1994-м, 1998-м и 2002-м. Лионель играл в 2014-м против Германии и уступил, а в 2022-м он вместе с Аргентиной выиграл финал у Франции.
Еще несколько футболистов вместе со своими командами трижды доходили до финалов чемпионата мира, однако из-за травм или других причин не проводили все три решающих матча.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира в истории (1958, 1962, 1970), но в 1962-м он не играл в решающем матче из-за травмы. Роналдо (1994, 1998, 2002) не играл на своем первом чемпионате мира.
Немцы Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990) также не участвовали во всех трех финалах в составе сборной ФРГ. Литтбарски играл в 1982-м и 1990-м и был на скамейке запасных в 1986-м, а Маттеус был запасным на ЧМ-1982.