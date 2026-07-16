Месси — 6-й игрок с 3 финалами ЧМ. Только Кафу сыграл во всех трех, Пеле, Роналдо, Маттеус и Литтбарски пропустили по одному матчу

Немцы Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990) также не участвовали во всех трех финалах в составе сборной ФРГ. Литтбарски играл в 1982-м и 1990-м и был на скамейке запасных в 1986-м, а Маттеус был запасным на ЧМ-1982.