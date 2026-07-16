33-летний Икарди покинул «Галатасарай» свободным агентом. Форвард 4 раза выиграл чемпионат Турции

Аргентинский футболист выступал за турецкий клуб с июля 2023 года.
В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 передачу в 31 матче чемпионата Турции.
Икарди четыре раза вместе с командой выиграл чемпионат Турции.
33-летний нападающий Мауро Икарди покинул «Галатасарай» в качестве свободного агента.
Аргентинский футболист выступал за турецкий клуб с июля 2023 года.
В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 передачу в 31 матче чемпионата Турции.
Икарди четыре раза вместе с командой выиграл чемпионат Турции.