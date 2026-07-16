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Майкл Оуэн: «Англия лучше Аргентины, но поражение заслужила. Посмотрите на Испанию при 1:0 — это смелость, отвага. И посмотрите на Англию. В чем разница?»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на поражение команды от сборной Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

«Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0 (против сборной Франции — Спортс»"). Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница?

Мы лучше Аргентины. У меня в этом нет сомнений.. Но мы заслужили поражение. Счет мог быть и 4:1.

Выход еще одного защитника на поле при счете 1:0. Какой посылается сигнал?

Я писал об этом после матча со сборной Мексики. Результат всегда будет таким же, пока мы не поймем, что смелость и отвага — это контроль мяча под давлением, а не выбивание его подальше.

У нас искренние футболисты. Они могут гордиться собой. Они регулярно доходят до решающих стадий крупных турниров.

Убежден, что при наличии чуть большего тактического чутья мы стали бы чемпионами Европы (в матче против Италии на «Уэмбли»), и мы были бы в шаге от титула чемпионов мира", — считает Майкл Оуэн.

Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.