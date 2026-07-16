Скалони о финале ЧМ против Испании: «Это отличная команда, они заслуженно победили Францию. К счастью, мы изучили их игру еще в марте. Матч доставит удовольствие болельщикам»

Аргентинцы в полуфинале обыграли Англию (2:1), испанцы — Францию (2:0).
В марте команды должны были встретиться в рамках Финалиссимы — встречи обладателя Кубка Америки с чемпионом Европы. Но в итоге матч был отменен.
Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
"У Испании отличная команда. На мой взгляд, они заслуженно победили в полуфинале. Сыграли очень хорошо и обыграли сильного соперника.
К счастью, мы изучили их игру еще в марте. Они по-прежнему сильны. Мы готовы. Матч доставит удовольствие болельщикам", — сказал Скалони.