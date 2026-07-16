Тухель о том, останется ли тренером сборной Англии: «Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Но сейчас сложно заглянуть в будущее»

«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — отметил Томас Тухель.
Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, останется ли во главе команды после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.
«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — отметил Томас Тухель.
Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.