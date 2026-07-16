Аргентина в 3-й раз прошла Англию в плей-офф ЧМ. У англичан 1 победа — в 1966 году

Это была 4-я встреча команд в плей-офф ЧМ. Счет по победам стал 3:1 в пользу аргентинцев.
Ранее они побеждали в 1986 году (2:1 в ¼ финала) и 1998-м (2:2, 4:3 по пенальти в ⅛ финала).
В 1966 году англичане прошли дальше в ¼ финала (1:0).
Отметим, что команды также два раза встречались на групповой стадии ЧМ — оба раза выиграли англичане (1962 год — 3:1, 2002 — 1:0). Эти победы помогли им пройти в плей-офф, а аргентинцы на обоих турнирах не вышли из группы.
Аргентина и Англия в 4-й раз сыграют в плей-офф ЧМ — пока счет 2:1. В 1966-м удаленный Раттин не хотел уходить с поля, в 1986-м Марадона забил рукой, в 1998-м Бекхэма удалили за удар Симеоне.