Аргентина в 3-й раз прошла Англию в плей-офф ЧМ. У англичан 1 победа — в 1966 году

Отметим, что команды также два раза встречались на групповой стадии ЧМ — оба раза выиграли англичане (1962 год — 3:1, 2002 — 1:0). Эти победы помогли им пройти в плей-офф, а аргентинцы на обоих турнирах не вышли из группы.