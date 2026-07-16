Ромеро про Невилла, назвавшего его и Лисандро «лучшей и худшей парой защитников»: «Не буду таким глупым, надеюсь, когда завершу карьеру, и не буду критиковать игроков»

В преддверии этой игры Невилл заявил, что Ромеро и Лисандро Мартинес «одновременно лучшая и худшая пара центральных защитников в мире».
"Единственное, на что я надеюсь, — это то, что когда завершу карьеру, то не буду таким глупым. Надеюсь, не буду критиковать игроков или кого-либо еще.
Мы делаем все, что в наших силах ради нашей сборной. Иногда у нас все получается, иногда — нет. Но мы рады, что снова вышли в финал чемпионата мира.
Думаю, что мы создаем историю. Для нас это действительно огромное событие. Мы, как никто другой, ощущаем всю значимость футболку сборной Аргентины", — заявил Кристиан Ромеро.