Аргентина и Испания впервые сыграют в плей-офф ЧМ — в финале. Это будет их 2-й матч в рамках турниров сборных — на ЧМ-1966 аргентинцы победили в группе

Аргентинцы в полуфинале обыграли Англию (2:1), испанцы — Францию (2:0).
Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Это будет первая в истории встреча Аргентины и Испании в плей-офф ЧМ.
В целом на официальных турнирах сборных — вторая. На ЧМ-1966 команды встретились в групповом турнире, победу одержали аргентинцы (2:1).
Также команды провели 13 товарищеских матчей (6 побед Испании, 5 — Аргентины и 2 ничьи).
Отметим, что в марте этого года Аргентина и Испания должны были встретиться в рамках Финалиссимы — встречи обладателя Кубка Америки с чемпионом Европы. Но в итоге матч был отменен.